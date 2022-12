Zdaj Trst s krajani v obnovo četrti

Gibanje Zdaj Trst je na mednarodnem razpisu za člane Evropske municipalistične mreže (European Municipalist Network) zasedlo drugo mesto in si tako zagotovilo finančna sredstva za izvedbo projekta MadLAB (Maddalena LABoratory), v okviru katerega namerava v sodelovanju s krajani načrtovati urbano regeneracijo Sv. Marije Magdalene zgornje. Cilj je narediti ta okoliš čim bolj zelen in prijeten za njegove prebivalce.

Gre za projekt, ki spodbuja participacijo in skupno načrtovanje prostora. »Magdalena je ena izmed tržaških mestnih četrti, ki so v največji meri trpele zaradi nespametnih izbir v okviru nevzdržnega razvojnega modela,« piše v sporočilu za medije gibanja Zdaj Trst. Rušenju tamkajšnje bolnišnice je sledila gradnja supermarketa in parkirišč, še huje pa bo, če bo območje pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo v prihodnjih letih zapuščeno, so poudarili.

Projekt predvideva tri skupine po 10-12 ljudi (krajani, aktivisti gibanja Zdaj Trst in razni gostje, ki bodo izbrani preko javnega poziva). Te bodo raziskovale okolico in zasnovale tri predloge za regeneracijo četrti. Na koncu bodo rezultate predstavili občanom, so razložili v sporočilu za medije.