Zdravniki naj se postavijo proti vladi

»Preostali tovor.« Tako je italijanska vlada (z izrazom »carichi residuali«) označila 35 migrantov, ki so v nedeljo ostali na ladji humanitarne organizacije Sos Humanity v pristanišču v Catanii, kjer jim niso dovolili, da se izkrcajo. Proti dejanju, ki krši človekove pravice, je včeraj v Trstu pred tržaško podružnico ministrskega urada za pomorsko zdravstvo USMAF demonstrirala skupina predstavnikov nevladnih organizacij. S pismom so zahtevali, naj se zdravniki postavijo proti ministrskemu pristopu.

Zdravniki centra USMAF v Catanii so namreč po naročilu ministrstva stopili na omenjeno ladjo, ki je več dni čakala sredi morja v mednarodnih vodah, kjer je nudila pomoč brodolomcem, in odločali, kdo se bo izkrcal in kdo ne. Na kopno je tako stopilo 144 od 179 migrantov, večinoma mladoletniki in šibkejši. Mladim in na prvi pogled zdravim moškim niso dovolili stopiti na italijanska tla.