Zdravstvene rezidence odpravile pandemijo

Danes dopoldne je tržaški občinski odbornik pristojen za socialno politiko Carlo Grilli na seji prve občinske komisije sporočil, da so občinski domovi za starejše občane “covid free”. Potem ko so zdravstvene rezidence tudi na Tržaškem bile v minulih mesecih največja žarišča epidemije, se danes kaže nova, povsem obetavna slika, saj ne beležijo okuženih gostov. Grilli pa poudarja, da se v domovih strogo držijo predpisov deželne vlade in nasvetov zdravstvenega podjetja za zajezitev širjenja pandemije s koronavirusom.