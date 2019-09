Zdravstveno podjetje znova krije rehabilitacijo v Pineti del Carso

Zrušitev strešne kupole in dela strehe terapevtskega bazena Acquamarina na tržaškem nabrežju julija letos je bila po oceni zdravstvenega direktorja nabrežinskega zdravstvenega doma Pineta del Carso Lucia Petonia »huda amputacija«. Zmanjkal je namreč eden od treh uspešnih centrov, kjer je nabrežinski zdravstveni dom med drugim nudil fizioterapevtsko rehabilitacijo – ob zgodovinskem nabrežinskem sedežu (ustanovljen je bil leta 1933 kot sanatorij za pljučne bolezni in tuberkulozo) in bazenu Acquamarina so pred časom odprli še ambulanto Pineta City ob trgovskem centru Totti d’Europa. »V lanskem letu smo zabeležili kar 20.000 rehabilitacijskih storitev, od teh je bilo 4000 v vodi, se pravi v mestnem bazenu. Tam je zdravstveni dom Pineta del Carso izvajal fizioterapevtske storitve v koncesiji z Zdravstvenim podjetjem, medtem ko smo na nabrežinskem sedežu nekaj let ponujali izključno rehabilitacijo v zasebnem režimu,« je za Primorski dnevnik povedal Petronio in spomnil, da je nesreča na nabrežju premešala karte na mizi. Samo nekaj dni po nesrečnem dogodku je vodstvo Zdravstvenega podjetja koncesijo razširilo na nabrežinski dom, ki izpolnjuje vse zakonsko predvidene pogoje.

Nezanemarljiva koncesija

Nedvomno je novica o ponovni fizioterapevtski rehabilitaciji v koncesiji na nabrežinskih tleh sila dobrodošla novica za vse, ki so se s Krasa in tudi z Goriškega redno vozili v Trst na rehabilitacijo. »Na širšem kraškem koncu namreč ni drugih centrov, ki bi ponujali fizioterapevtske storitve v koncesiji, tako da so morali kraški pacienti na rehabilitacijo v mesto oz. veliko raje so se odločali za Tržič. Verjamem, da bo novost požela odobravanje med Kraševci, morda ne toliko med meščani,« je dodala koordinatorka fizioterapevtov v nabrežinskem domu Aleksandra Ažman.