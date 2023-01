Zdravstveno stanje ranjenega 66-letnika se rahlo izboljšuje

Zdravstveno stanje 66-letnega moškega, ki ga je zadel strel med sinočnjim oboroženim ropom v Repniču, se rahlo izboljšuje, je sporočilo zdravstveno podjetje ASUGI. Hospitaliziran je na oddelku za nujno medicinsko pomoč v katinarski bolnišnici.

Kot smo poročali, so 66-letnega Fabia Galgara včeraj pod večer neznanci oropali pred njegovim domom v Repniču, pri čemer so vanj streljali. Moškemu, rajonskemu svetniku Bratov Italije za vzhodni Kras, naj bi ukradli uro rolex, pobrali pa naj bi mu tudi denarnico. Galgara naj bi zalotili in mu začeli groziti, ko se je vračal domov.