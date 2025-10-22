Že 25 let proslavlja fantastične svetove

Festival znanstveno-fantastičnega filma Trieste Science + Fiction praznuje letos 25 let. Organizatorji dogodka - center za filmske in avdiovizualne raziskave La Cappella Underground - hočejo ob pomembnem mejniku ponuditi občinstvu, ki iz leta v leto narašča, nekaj več. Na platnu bo med 28. oktobrom in 2. novembrom zaživelo več kot 50 svetovnih, mednarodnih in nacionalnih filmskih premier, veliko bo uglednih gostov - režiserjev, igralcev in avtorjev iz vsega sveta.

Filme v tekmovalnem programu si bo mogoče ogledati v gledališču Rossetti, v Mieli bodo na voljo kratkometražci in dokumentarni filmi ter polnočni filmi, v prozorni kupoli SciFi Dome na Borznem trgu bodo potekali spremljevalni dogodki, medtem ko bo dvorana Xenia na nabrežju gostila literarna srečanja, igre in stripe.

Umetniški vodja festivala Alan Jones je potrdil, da so se letos usmerili »v mlade talente in nove zvezde« ter v morju »sila dobrih filmov« svetoval ogled treh - The Rows, CognAltive in Kombucha. Zamuditi ne gre otvoritvenega večera, ko bodo ob 20. uri v Rossettiju premierno predvajali izjemen L’Homme qui rétrécit oz. The Shrinking Man Jana Kounena, ki bo prisoten v dvorani. Film ponuja zgodbo o moškem, ki se zaradi neznane okužbe začne manjšati in boriti za preživetje v sovražno ogromnem svetu. Sledil bo ob 22.30 film The Ugly Stepsister Emilie Blichefeldt, ki je nova verzija Pepelke v body horror ključu seveda. Sklepni film festivala pa bo mračno znanstveno-fantastični Chien 51 Cédrica Jimeneza, kjer je človek le številka pod nadzorom umetne inteligence Alme, ki je spremenila delo policije.

Ves program z urniki in cenami je dostopen na www.sciencefictionfestival.org.