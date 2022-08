Že šestič so skupaj zagudli

Okoli 35 mladih godbenikov med 7. in 16. letom starosti se od ponedeljka mudi v Nabrežini, na sedežu nabrežinske godbe. Tam poteka glasbeni kamp Skupaj zagudmo, ki ga prirejajo vse slovenske godbe v Italiji.

Po dveh letih prisilnega premora so organizatorji z udeležbo na že šestem kampu zelo zadovoljni, uspelo jim je pokriti skoraj vse instrumentalne sekcije. Mladinski orkester, ki bo jutri ob 17.30 publiki prikazal, kar se je med tednom naučil, vodi Nejc Kovačič, sicer dirigent Pihalnega orkestra Vogrsko in učitelj trobil v glasbeni šoli Pihalnega orkestra Kras iz Doberdoba. Koncert bo na sedežu Godbenega društva Nabrežina, v primeru slabega vremena bodo mladi godci igrali v nabrežinski telovadnici.

Kot je razložil eden od koordinatorjev projekta Niko Golemac, se otroci v Nabrežini družijo med 8.30 in 16.30. Zjutraj potekajo vaje korakanja, ki jih vodi dirigent nabrežinske godbe Sergio Gratton. Sledijo sekcijske vaje, na katerih gojenci vadijo skladbe, s katerimi so se prvič srečali v ponedeljek.

Skupino tolkalcev, ki je najštevilčnejša, poučuje Liam Visentin, trobilce Nejc Kovačič, flavte Kristina Saksida, klarinetiste in saksofoniste pa Gratton. »Nekateri prvič igrajo v pihalnem orkestru. Zaradi tega se učijo osnov igranja, kot sta dinamika in ritem,« je med včerajšnjim obiskom kampa razložil dirigent in napovedal, da program koncerta sestavljajo tako originalne skladbe za pihalni orkester kot priredbe.