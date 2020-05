Zelena luč Načrtu za ohranjanje in razvoj rezervata Doline Glinščice

Dolinski občinski svet je danes soglasno odobril Načrt za ohranjanje in razvoj deželnega Naravnega rezervata Doline Glinščice. Izza ekranov so na različnih lokacijah posejani občinski svetniki prižgali zeleno luč načrtu, ki je 12 let samo čakal na startni liniji.

Načrt je zelo zajeten in ga ob kartografiji sestavlja več dokumentov, je pojasnil občinski odbornik za infrastrukturna dela Davide Štokovac in dodal, da ostaja rdeča nit vsekakor promocija trajnostnega razvoja našega območja, ki mora zasledovati rast konkurenčnosti območja in njegov družbeno-ekonomski razvoj. Načrt vključuje med drugim poročilo okoljske in prostorske analize ter projektna potrdila o posegih. Slednja so – tako odbornik – jedro načrta in ponujajo pregled razvoja rezervata: zajemajo 52 projektov oziroma idej za razvoj rezervata ter ponujajo finančna sredstva in subjekte, ki bi lahko posamezne projekte izvedli.

