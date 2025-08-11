Zeleni delfin ugnal rumene račke in bele kokoši

Pust ne miruje niti v poletnih mesecih, zlasti v Miljah ne. Tako kot v zimskem obdobju si namreč tako pustne skupine kot ljudje nasploh tudi poleti želijo veselega vzdušja in zabave, tako da je tudi poletna različica pusta postala prava stalnica. Za krmilom pustnega dogajanja stoji domače društvo Carneval de Muja, ki v sodelovanju z miljsko občino poskrbi za enotedenski karneval.

Pustni generalštab je, tako kot vsako leto, na Trgu Caliterna, kjer so od 8. avgusta posejane stojnice s hrano in pijačo, ki jih upravljajo miljske pustne skupine, v večernih urah pa zagotavljajo tam tudi glasbeno zabavo. Dva sta potem večja dogodka, ki zaznamujeta poletno veseljačenje, in sicer Carneval Run oz. pustni tek in pa Vogadamata, se pravi razposajena regata najrazličnejših plovil pred Nabrežjem Venezia.

Veslači so se na pisanih improviziranih plovilih pomerili na gladini miljskega zaliva. Letošnja, že 22. regata Vogadamata je startala ob 19. uri na Nabrežju Venezia. Enajst plovil in 50 veslačev se je pomerilo na morju - pri tem lahko za svoja plovila uporabijo le odpadne materiale oz. dele pustnih vozov, pri čemer odigravata poglavitno vlogo iznajdljivost in domišljija. Pred miljsko obalo je bilo v nedeljo opaziti veliko živali, od zelenega delfina do rumene račke, rožnatega feniksa ali bele kokoši in sivo-vijoličnih hobotnic. Najhitrejši so bili člani miljske pustne skupine La Bora s svojim zelenim delfinom.