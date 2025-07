Želi si prihodnosti, povezane s športom in telesnim zdravjem

»Narava me je napotila v pravo smer. Pred sabo sem imela Sejalca, sliko slovenskega slikarja Ivana Groharja, ki me je navdihnila.« Tako se Lonjerka Nina Dazzara, bivša dijakinja in zlata maturantka na družbeno- ekonomski smeri liceja Antona Martina Slomška, spominja ustnega nastopa na državnem izpitu.

Na športnih straneh Primorskega dnevnika je sicer Nina Dazzara že doma. Kotalkarica openskega športnega društva Polet v teh letih namreč ni bila uspešna samo v šoli, ampak tudi na kotalkališčih. Treningi in tekmovanja, pravi, so ji vlili tisto resnost, ki je bila potrebna tudi za šolski uspeh, »ob tem pa se moram zahvaliti profesorjem, ki so mi prišli na roko, ko sem bila zaradi tekmovanj še najbolj zasedena.«

Nina po maturi še ni bila na počitnicah. Komaj čaka, da bo septembra z družino odšla v Barcelono, kjer je sicer pred leti tekmovala. Španijo je že obiskala s starši in z ekipo, tokrat pa čaka na špansko doživetje razbremenjena in polna pričakovanj. Ob povratku bo že čas za novo študijsko poglavje. Vpisuje se na Fakulteto za vede o zdravstvu Univerze na Primorskem. Izbrala je študijski program prehranskega svetovanja oz. dietetike: »Želim si prihodnosti, povezane s športom in telesnim zdravjem. Svet zdrave prehrane me je vedno pritegnil. V šoli se na nižjih stopnjah veliko govori o tem, na liceju pa premalo.«