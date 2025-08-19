Ženin bo oblekel črno in modro volneno obleko

Protagonistka včerajšnjega dne je bila tudi moška noša, ki je bila prvič na ogled. Sešil jo je Marko Rismondo, krojač s Padrič, in je dar krovnih organizacij SKGZ in SSO, tako kot tudi ženska. Gre za tipično kraško nošo, je povedal Rismondo, ki mu je šivanje užitek in se mu posveča v prostem času. Lotil se je je februarja, zanjo pa porabil kakih 40 ur. »Noša je volnena - hlače in jakna sta črne in modre barve, lajbec je svilen, temno rdeče barve, svilena je tudi ovratna ruta, ki je živo rumene barve, srajca pa je seveda bela, lanena. Materiali so naravnega izvora, nič ni sintetičnega in glavnina je ročno sešita. Blago je nabavil v Celovcu - vse težje ga je najti, cene pa so neverjetno poskočile. Svetle kovinske gumbe, ki bogatijo nošo, sta ročno izdelala Janoš Jurinčič in Aleksij Budin.