Ženska ustvarjalnost, znanost in človekove pravice

V mali dvorani gledališča Miela so danes dopoldne predstavili niz Razseljeni\Spaesati. Dogodki na temo migracij in človekovih pravic, ki vsako sezono preplavijo tržaška gledališča z mednarodnimi srečanji, bodo letos v znamenju ženske ustvarjalnosti, ki nastaja predvsem v Furlaniji – Julijski krajini. Pri izbiri gostujočih predstav so izredne koronavirusne razmere letos privedle do racionalne izbire tistih predstav, ki nastajajo v mejah dežele, tako da v primeru ponovnega omejevanja gibanja med italijanskimi deželami zaradi pandemije, bodo večere v vsakem primeru lahko priredili. Enaindvajseta izvedba zelo priljubljenega niza je kljub vsem pogojnikom pestra in ponuja izbor kakovostnih predstav, ki bodo nedvomno zadovoljile ljubitelje naprednega gledališča.

Sezono bo uvedla predstava Kurir, babica in Umetna Inteligenca Gianpaola Sartija iz trilogije besedil o umetni inteligenci. V sredo, 7. oktobra, in četrtek, 8. oktobra ob 20.30, kot vse večerne predstave, se bosta babica (Laura Bussani) in kurir (Francesco Godina) pogovarjala z računalnikom po imenu Alex. Predstava je že pred uprizoritvijo zavita v skrivnost, saj je grafično podobo izdelal zelo znani ilustrator, ki se podpisuje Pulce, katerega pravo ime še ostaja tajno. Leto 2020 je na Tržaškem prežeto z znanostjo tudi v gledaliških krogih. Predstava Mileva, ki nastaja v sodelovanju z videmskim centrom CSS Teatro stabile di Innovazione FVG in bo na sporedu v četrtek, 15. oktobra, ponuja gledalcem zgodbo Einsteinove žene Mileve (Ksenija Martinović), znanstvenice, o kateri se prav zaradi mogočne moževe figure, bolj malo ve.

Do januarja bo na sporedu dvanajst dogodkov. Bogat niz predstav bo sklenil projekt Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana v petek, 8. januarja, ob 20.30 v veliki dvorani Slovenskega stalnega gledališča: Šest je naslov predstavi o znanem primeru šestih migrantov mladoletnikov, ki jih v dijaškem domu v Kranju niso hoteli sprejeti.