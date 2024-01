Ženske, ki stojijo ob strani ženskam na poti iz stiske

Feministke so se od vedno sklicevale na befano, ki v Italiji 6. januarja obdaruje otroke in z njo zlasti na čarovnice. Te namreč povedno pričajo o tem, kako je moški svet gledal (in gleda) na ženske ter kaj so morale te prestajati skozi stoletja. Tiste, ki so pojmovali za čarovnice, so znale zdraviti in so vedele veliko, morda celo več od uradnih zdravnikov. Določena mesta in področja pa jim preprosto niso bila dovoljena, niso smele prekoračiti meje domače, zasebne sfere.

Tako je razložila predsednica tržaškega ženskega društva Luna e l’Altra Florentia Corsani. Danes od 16. ure dalje bodo v Mednarodnem domu žensk v Ulici Pisoni 3 ob zaključku praznikov v ospredje postavile vse befane, vile, čarovnice in zeliščarke. Poleg okrogle mize bo zadonela glasba, na voljo bo med drugim bolšji sejem rabljenih oblek in ustvarjalna delavnica. Z dogodkom hočejo zlasti promovirati društvo in aktivnosti, v svojo sredo vabijo čisto vse, ki bi se jim želeli pridružiti.

Priložnost smo izkoristili tudi na Primorskem dnevniku in se poglobili v zanimivo zgodbo, ki ima svoje korenine v času rušenja zidov tržaške psihiatrične bolnišnice in s pogledom od nedavnega sega tudi v bližnjo Slovenijo. Od pomladi 2023 so namreč v oporo ženskam pri projektu deinstitucionalizacije zavoda Dom na Krasu, ki ima svojo matično lokacijo v Dutovljah. Želele bi skupaj zasnovati čezmejni projekt, je razložila predsednica.

Društvo Luna e l’Altra je leta 1990 ustanovila skupina petnajstih zaposlenih, prostovoljk in uporabnic, ki so pomagale pri procesu spreminjanja duševnega zdravstva iz zaprtega sistema, zaznamovanega z zatiranjem in nasiljem v razpršeno mrežo, krojeno na stiski in zahtevah posameznika. Za sabo so imele daljši staž, od 70. let prejšnjega stoletja so se srečevale v tedanji psihiatrični bolnišnici pri Sv. Ivanu. Hotele pa so postaviti nov korak v iskanju specifičnih odgovorov za zdravje žensk.

V navezi s tržaško-goriškim zdravstvenim podjetjem ASUGI med drugim upravljajo večje stanovanje v Ulici Genova. V njem se vsako leto od 120 do 150 žensk izmenično udejstvuje raznih dejavnosti. K njim pridejo preko centrov za duševno zdravje, je opisala Florentia Corsani in poudarila, da jim tam skušajo pomagati na poti do novega ravnovesja in samostojnosti. Za krajši čas lahko tam nekaj posameznic tudi prespi. Stanovanje so si lansko pomlad ogledale tudi slovenske predstavnice varovank in zaposlenih Doma na Krasu, je še poudarila predsednica.

Preobrazba zavoda, kjer gostijo odrasle s težavami v duševnem zdravju in motnjami v duševnem ali telesnem razvoju, namreč prehaja v sklepno fazo preobrazbe. Do februarja letos naj bi v manjše bivalne enote, razpršene na raznih koncih, preselili 70 varovancev, matično stavbo pa naj bi izpraznili. Pot bo vsekakor še dolga. Zapletov ni manjkalo, tako kot ni bila lahko podiranje tržaške psihiatrične bolnišnice. V mestu, kjer je Franco Basaglia uresničil drugačno pojmovanje duševne stiske, pa zato zdaj iščejo navdih.