Banke

Zgodba o proseškem bankomatu še brez srečnega konca

Na stari lokaciji nasproti sedeža rajonskega sveta, kjer je imela banka Monte dei Paschi svojo poslovalnico, je deloval do 13. junija. Nov bi moral začeti delovati konec avgusta

Marjan Kemperle |
Prosek |
1. okt. 2025 | 14:56
    Novi »stari« bankomat še vedno ni operativen (M.K.)
Zgodba o proseškem bankomatu postaja skorajda neskončna. Na stari lokaciji nasproti sedeža rajonskega sveta, kjer je imela banka Monte dei Paschi svojo poslovalnico, je deloval do 13. junija. Takrat je uslužbenec napovedal, da bo banka namestila nov bankomat na osrednjem vaškem trgu Kržadi, in sicer v »roku treh tednov«.

Trije tedni so minili, a novega bankomata ni bilo. V začetku avgusta so odgovorni pri banki Monte dei Paschi predsedniku rajonskega sveta za Zahodni Kras Pavlu Vidoniju zagotovili, da bo bankomat začel delovati »konec avgusta«. Banka je sredi avgusta res namestila bankomat v poslovni prostor ob baru Katja.

