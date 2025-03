Zgoniška občina bo na spletu letela v svet

Zgoniška občina je v torek zvečer svojim občankam in občanom ter podjetnikom predstavila spletni portal za promocijo ozemlja, ki ga bodo predali namenu ob koncu maja.

»Zgoniška občina bo letela v svet,« je v Domu Briščiki dejala županja Monica Hrovatin in s tem uvedla večer. »Portal pripravljamo za promocijo gospodarskih dejavnosti in lepot našega ozemlja. Projekt smo začeli razvijati jeseni lani za Barcolano in s podjetjem Digital Districts ustvarili osnovo, ki jo lahko nadgrajujemo,« je pojasnila. Portala si še ni mogoče prosto ogledati, saj gre za osnutek, ki ga bodo do maja nadgradili.

Na torkovem večeru sta Alessandro Martelli in Alessio Del Fabbro, vodji omenjenega podjetja, na platnu pokazala, kako deluje spletna platforma. V štirih jezikih - slovenščini, italijanščini, angleščini in nemščini - vabi turiste in druge obiskovalce spleta k spoznavanju značilnosti ozemlja. S kartiranjem sta inženirja ustvarila zemljevide, na katerih je na hiter in jasen način mogoče poiskati različne informacije, od javnih storitev, ki jih ponujajo občina in druge institucije, do turističnih in naravnih znamenitosti ter gostinske ponudbe.

Platforma, ki je dostopna preko pametnega telefona, računalnika, tablic in z vizorji za VR, je grafično prikupna in napredna. Ob vsakem kliku ponuja na primer ogled lokalne znamenitosti s potopitveno tehnologijo, ki spremlja obiskovalca ob vsakem koraku in mu ponuja informacije. Na portalu bo na primer mogoče virtualno obiskati Briškovsko jamo, a tudi spremljati navodila, kako do nje, medtem ko vanjo vstopamo. Ob navodilih pa bo na voljo bogat izbor kulturnih in zgodovinskih podatkov o tej naravni lepoti.