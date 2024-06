Zgoniška občina ima nov odbor. Po volitvah, na katerih so občanke in občani potrdili Monico Hrovatin za županjo, je največ glasov med kandidati za svetnike na vseh treh voliščih prejela Martina Budin. Županja jo je zato povabila, naj sprejme vlogo podžupanje, ki jo je sicer že imela v preteklem mandatu. Budinovi pa je zamenjala skoraj vsa področja pristojnosti. Ukvarjala se bo namreč s socialo, osebjem in mladimi. Novi imeni pa sta za zgoniški odbor Rado Jagodic, grafični oblikovalec iz Briščikov, kateremu je županja zaupala kulturo, šolstvo in okolje, ter Janja Del Linz. Zunanja odbornica, zaposlena v tehničnem uradu doberdobske občine, bo pristojna za infrastrukturna dela, urbanistiko in premoženje.