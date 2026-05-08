Zgoniški poštni urad bo od ponedeljka zaprt zaradi obnovitvenih del

Družba Poste Italiane sporoča, da bo poštni urad v Zgoniku (na občini) od ponedeljka zaprt za javnost zaradi nujnih obnovitvenih del, ki jih narekuje posodobitev ponudbe in izboljšava sprejemanja. Storitve - poštne in finančne, vključno s prevzemom poštnih pošiljk - bodo zagotovljene pri posebnem okencu v poštni poslovalnici na Opčinah (Proseška ulica, od ponedeljka do petka med 8.20 in 13.35, ob sobotah med 8.20 in 12.35).

Podobno kot pošta v Dolini, bo tudi zgoniška vključena v projekt Polis, ki ga družba izvaja, da bi v občinah z manj kot 15 tisoč prebivalci omogočila čim hitrejši in preprost dostop do storitev javne uprave, da bi spodbudila gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo v državi in presegla digitalni razkorak.

Zgoniški poštni urad bo popolnoma prenovljen: sprejemna dvorana bo opremljena z novim pohištvom, bolj pisana bo in v njej bodo uredili vodilno pot za slepe. Oprema bo visokokakovostna in okolju prijazna, led razsvetljava bo zagotovila nižjo porabo energije. Pri nižjem okencu bo mogoče udobno urediti storitve javne uprave ter poštne, finančne in zavarovalniške storitve, ki jih nudi družba Poste Italiane.

Koliko časa bodo trajala dela ni znano.