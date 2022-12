Zgradbe vredne 63 milijonov

Občina Trst prihodnje leto načrtuje prodajo okrog 20 skladišč v Starem pristanišču, ki ga bodo po novem tržili pod imenom Živo pristanišče (Porto Vivo). Po oceni Agencije za javne prihodke je njihova skupna vrednost malo manj kot 63 milijonov evrov (točno 62.857.300), za njihovo prenovo pa bo potencialni investitor potreboval več sto milijonov evrov. Konzorcij Ursus, katerega člani so Dežela FJK, Občina Trst in pristaniška uprava, se je sestal v četrtek in dorekel še zadnje smernice glede iskanja kupca. Vsi trije subjekti so na sestanku ocenili, da je primerneje, če se osredotočijo na enega samega zasebnega vlagatelja in na ta način preprečijo drobitev območja.

To so župan Roberto Dipiazza, pristojni za finance Everest Bertoli in vodja oddelka za občinsko načrtovanje Giulio Bernetti povedali na včerajšnjem srečanju z novinarji, na katerem so razodeli tudi, kako bo po prvih načrtih izgledala bodoča športna infrastruktura na barkovljanskem nasipu. Spomnimo, da so projektiranje poverili ljubljanskemu arhitekturnemu biroju Enota, ki je zasnoval park ob semedelski promenadi v Kopru. Iz računalniške projekcije se vidi, da bo park urbanih športov imel različne vsebine.

