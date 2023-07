Žičnica bi škodljivo vplivala na zdravje številnih ljudi

Napovedana žičnica med Trstom in Krasom bi škodila zdravju prebivalcev, ki živijo v neposredni bližini njene trase, in bi nasploh ogrožala javno zdravje. Tako so včeraj na zelo dobro obiskanem javnem srečanju v Novinarskem krožku jasno in glasno poudarili predstavniki odbora No Ovovia, ki se že skoraj dve leti borijo proti zanje noremu in nepremišljenemu načrtu Občine Trst.

Hrup in druge preglavice

Med raznimi nerešenimi vozli domačine skrbijo zdravstvene posledice, je orisala predstavnica tamkajšnjih prebivalcev Elena Declich. Pristojni so to ključno vprašanje kar hitro in površno obšli, je poudarila. Ne gre za nekaj posameznikov, ki se pritožuje, ker bo žičnica švigala nad njihovimi glavami. Govorimo o več kot 120 družinah, to je približno 300 ljudi, med katerimi je 50 otrok in najstnikov, ki stanujejo na območju med Furlansko cesto in barkovljanskim svetilnikom ter Opčinami, točneje širšo okolico openskega krožišča, kjer naj bi zrasla žičniška postaja, je razložila.

Sobivanje z vsakodnevnim hrupom, ki bi ga povzročala žičnica, in zajetno žičniško infrastrukturo lahko na različne načine vpliva na dobro počutje, je navedla. Družinska zdravnica na Opčinah Cinzia Cosimi je izpostavila, da so jo številni pacienti že zdaj zaprosili za pomoč zaradi nespečnosti, depresivnosti in anksioznosti.

Neznanka silovitih neviht

Gre za temo, ki bi lahko uresničitev žičnice spravila z mrtvega tira. Občini Trst bi lahko dovolili, da jo gradi na območju Natura 2000, kjer so te prepovedane, le če bi dokazala, da bi ta blagodejno vplivala na javno zdravje in okolje, je spomnil glasnik odbora William Starc.

Starc pa se je zaustavil tudi pri vse pogostejših silovitih neurjih. Pred niti tednom dni so med nalivom na Furlansko cesto zgrmela orjaška drevesa. Lučaj stran bi se morala dvigovati šesti in sedmi nosilni steber žičnice. Kaj če bi takrat obratovala žičniška povezava?