Žičnica kot nova oblika javnega prevoza?

Načrti tržaške občine o »tramvajih v zraku« ali zračnih gondolah v smeri dopolnitve sistema javnega prevoza postajajo vedno bolj resni. Jutri bodo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti predstavili študijo izvedljivosti, v kateri so zbrali primerjavo stroškov izvedbe s pričakovanimi koristmi. To študijo je oddelek za gospodarske dejavnosti in promet ter za urejanje prostora tržaški mestni upravi v preteklih mesecih že predstavil, zdaj pa bo okvirno oceno koristi projekta izvedela tudi širša javnost.

O vzpostavitvi gondole, ki bi povezovala Opčine, parkirišče Bovedo v Barkovljah, staro pristanišče in železniško postajo, se sicer govori že kar nekaj časa. O tej obliki javnega prevoza so začeli resno razmišljati v okviru evropskega projekta Civitas Portis, ki ga financira program Horizon 2020. Po prvih izračunih bi gradnja krožne kabinske železnice za izvajanje mestnega potniškega prometa in njen zagon stala okoli 48 milijonov evrov.