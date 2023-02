Žičnica še naprej razdvaja

Projekt žičniške naprave je naletel na novo težavo. Potem ko je mestni odbor na vrat na nos v ponedeljek odobril spremembo in dopolnitev sklepa o pripravi prostorskega načrta za območje urejanja žičniške infrastrukture, se je zapletlo na včerajšnjem sestanku občinske komisije za okolje in urbanistiko. Če je desnosredinska koalicija pričakovala, da bo sestanek zgolj formalnost in da bodo člani komisije predlog spremembe sklepa poslali naprej, na ponedeljkovo sejo občinskega sveta, so se hudo ušteli.

Po pojdimo po vrsti. Opozicijski mestni svetniki se že nekaj časa sprašujejo, zakaj sklep glede občinskega prostorskega načrta za območje še ni bil objavljen v deželnem uradnem listu. Na to vprašanje nihče ni dobil odgovora do preteklih dni, ko je odgovorni za načrtovanje Giulio Bernetti razložil, da morajo v sklep vnesti tehnične popravke. Na včerajšnjem sestanku občinske komisije so člani izvedeli, da popravek zadeva načrt razlaščanja zemljišč na območju, kjer bodo gradili žičniško napravo, in da vsebuje prilogo o prometni študiji, o kateri rajonski svetniki niso presojali.

Da gre za dve resni proceduralni napaki, so na včerajšnjem sestanku poudarjali Stefan Ukmar, Giovanni Barbo in Laura Famulari (vsi DS) ter Riccardo Laterza (Zdaj Trst). Ukmar je odbornico za urbanistiko Sandro Savino spomnil, da bi bilo primerno, da bi seznam občanov, ki jim grozi odvzem lastninske pravice za namene gradnje gospodarske javne infrastrukture, objavili ne samo v dnevniku Il Piccolo, ampak tudi v Primorskem dnevniku.

Živahna razprava se je nato vnela okoli priloge k sklepu, ki nikoli ni romala v presojo rajonskih svetov.

