Zidovi skrivajo zgodbe ljudi, tradicije in vrednote

Od leta 2014 smo tudi Slovenci v Italiji vključeni v program Dnevov evropske kulturne dediščine, ki potekajo letos že petintridesetič. Letošnja tema so Zidovi naše preteklosti, temelj naše prihodnosti - odlična iztočnica za raziskovanje, spoznavanje in razumevanje dediščine, kot del našega življenja, naše identitete, je na včerajšnji predstavitvi prireditve v dvorani Bubnič Magajna pri Sv. Jakobu povedala koordinatorka DEKD za Slovenijo Nataša Gorenc. »Tema je večplastna, od raznolikih slogovnih zvrsti v arhitekturni in stavbni dediščini, do samih arhitektov ali ponovne rabe stavbne dediščine. Med zidovi pa se skrivajo tudi zelo pomembne zgodbe ljudi, iz katerih izhajajo vrednote, znanje in tradicije,« je dejala. Znanja torej, izkušnje, spomini, varuhi zgodb in temelji, na katerih gradimo našo prihodnost.

V imenu Odseka za zgodovino in etnografijo pri NŠK je pozdravila Gabriela Caharija, ki je opozorila, da se prireditve pri nas na arhitekturo vežejo tudi v metaforičnem pomenu. »Številna društva obeležujejo namreč letos 80-letnico ustanovitve, kar pomeni, da so društva nastala iz porušenih zidov v drugi svetovni vojni.« Nekatera delujejo še danes, na primer društvi Slavko Škamperle od Sv. Ivana in Rdeča zvezda iz Saleža, ki bosta s proslavami uvedli oz. sklenili dogodke DEKD na Tržaškem, in sicer prvo 4. oktobra ob 20. uri na Stadionu 1. maj, drugo pa 26. oktobra v občinski telovadnici v Zgoniku.

Dogajati se bo začelo že v soboto, je namignil koordinator dogodkov in promocije Alex Devetak, saj so se DEKD povezali s Slofestom. Profesorica in raziskovalka lokalne zgodovine Marta Ivašič bo ob 15. uri na Borznem trgu pospremila radovedneže na virtualni sprehod po slovenskem Trstu - od Bonomove palače do Narodnega doma - in jim razkrila bogastvo arhitekturnih izrazov v slovenščini. Naslednjega dne, v nedeljo, bo ob 11. uri vodila krajši sprehod od Narodnega doma, mimo poštne palače do Ulice Ghega in tramvajske postaje.

4. oktobra se med 9. in 12. uro ponuja ZSKD priložnost spoznavanja slovenskega obraza Gorice s sprehodom po sledeh tisočletne prisotnosti Slovencev v Gorici v družbi Alda Rupla, 7. oktobra se bo dogajanje selilo na Devinski grad, kjer bo med 9. in 12. uro v organizaciji Kruta mogoče odkriti zgodovino in skrivnosti gradu, vasi Devin in še Ribiškega muzeja tržaškega primorja v Križu.

Celoten program DEKD je na voljo na spletni strani http://dekd.zvkds.si oziroma na spletni strani NŠK https://knjiznica.it.