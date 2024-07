Zigainove odrske kulise v Palači Gopčević

V dvorani Attilio Selva Palače Gopčević (Ulica Rossini 4) v Trstu, kjer domuje gledališki muzej Schmidl, je od včerajšnjega dne na ogled razstava Zigaina in scena ob 100-letnici rojstva furlanskega umetnika in intelektualca Giuseppeja Zigaine (1924-2015).

Tržaška razstava se vključuje v širši projekt Zigaina 100/ Anatomia di un immagine, ki ga letos snujejo Občina Cervignano (tu se je Zigaina rodil), Dežela FJK in deželna agencija za kulturno dediščino Erpac pod vodstvom kustosinj Francesce Agostinelli in Vanje Strukelj. Vodja tržaških mestnih zgodovinskih in umetnostnih muzejev Stefano Bianchi je na včerajšnji predstavitvi postavitve pojasnil, da so »Tržačani« prvotno nameravali promovirati dela umetnika, ki jih hranijo tržaški muzeji. »Pa se je porodila še ideja o razstavi, posvečeni Zigaini in gledališču. Zbrali smo dela, ki jih je umetnik ustvaril med koncem šestdesetih in začetkom osemdesetih let prejšnjega stoletja – gre za scenografije za gledališče Verdi za predstave Kamniti gost Aleksandra Sergejeviča Dargomižskega (1969), Carmen Georgesa Bizeta (1970) in Goyescas Enriqueja Granadosa (1982),« je dejal. Na stenah visijo povečini črno-bele skice kulis predstav ter nekaj fotografij s slednjih. Postavitev dopolnjujejo tri Zigainove slike v lasti muzeja Revoltella, in sicer Braccianti sul carro (1953), Il fucilato (1966) in Dal colle di Redipuglia: un radioso mattino (1973).

Razstavo si je mogoče v muzeju ob tržaškem Kanalu ogledati vse do 29. septembra, in sicer vsak dan razen ob ponedeljkih med 10. in 17. uro.