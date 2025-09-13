»Zmagalo je mesto. Nismo tu za samohvalo, ampak za resen razmislek o tem, kar se dogaja. Razsodba deželnega upravnega sodišča DUS, ki je zavrnila dva okoljska postopka, je dejansko prekrižala načrte gradnji kabinske žičnice. Naj še kdo vztraja pri prepričanju, da slednja ne škodi okolju in zdravju ljudi, in nadaljuje z mastnim plačevanjem svetovalcev. Kralj je nag,« je v nabito polni dvorani Novinarskega krožka včeraj začel svoj govor koordinator Odbora No Ovovia William Starc.

Razsodbe so zelo jasne in podpirajo naša stališča v številnih točkah, zlasti kar se tiče pomanjkanja javne koristi žičnice za zdravje ljudi, kar onemogoča kakršno koli odstopanje od prepovedi gradnje na območju Natura 2000, je nadaljeval Starc. »Glede na odmevno razveljavitev vseh deželnih in občinskih aktov, okoljskih postopkov Vinca in Vas, vključno z variantami, pa tudi preklic sredstev iz sklada NOO, bi bilo skorajda nepojmljivo, da bi se občinsko vodstvo odločilo za ponoven začetek postopka ali za priziv v državnem svetu.« Ni ga čarodeja, ki bi znal spremeniti nastalo sliko, na kateri se je vse sesulo in ni nobene opore za uveljavljanje svojih teorij. Naj prevlada zdrava pamet - naj občina za vedno obrne to temno stran demokracije.

Pri Odboru No Ovovia pričakujejo, da bodo pristojni organi sedaj ugotovili in opredelili politično, tehnično, finančno in kazensko odgovornost vseh akterjev te »absurdne komedije, ki je predolgo držala v šahu usodo mesta«.