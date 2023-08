Zmerna burja povzroča še nekaj težav

Zmerna burja povzroča danes v Trstu še nekaj težav. Gasilci ponekod odstranjujejo zlomljene veje. Ena od teh ovira promet v Drevoredu Campi Elisi. Še vedno pa imajo polne roke dela in imajo na spisku več posredovanj, povezanih z vremenskim poslabšanjem.

Najmočnejši sunek burje je danes v Tržaškem zalivu dosegel hitrost 69 kilometrov na uro, od 4. ure zjutraj pa sunki, ki jih je namerila meteorološka opazovalnica deželne agencije za okoje Arpa vseskozi presegajo hitrost 60 kilometrov na uro. Ne gre za izjemne hitrosti in navadno ne bi povzročala težav, tokrat pa je bilo rastlinje že itak poškodovano ob močnih nalivih in močnih sunkih vetra, ki so v minulih dneh v Tržaškem zalivu presegli 120 kilometrov na uro.