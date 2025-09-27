Znani finalisti nagrade Luchetta

Izbrani prispevki, ki se potegujejo za 22. mednarodno novinarsko nagrado Marco Luchetta, odsevajo dramatično sliko našega časa in s prstom kažejo na posledice vojn, migracijskih tokov, nasilja in nezakonitosti, ki sta vse bolj razširjena med mladimi. Žirija, ki ji je predsedoval Marco Damilano, je ocenila več kot 160 prispevkov in izbrala trojice avtorjev in avtoric, ki se potegujejo za nagrade v sedmih kategorijah.

V kategoriji TV news so to Daniele Bellocchio (Sky Tg24 mondo), Marina Sapia (Rai 3) in Fergal Keane (BBS World News), v kategoriji Reportaže Chiara Avesani in Matteo Delbò, Daniele Bellocchio (InsideOver) ter Gaia Mombelli (Sky Tg24). Med radijskimi prispevki se za nagrade potegujejo Alessia Cerantola (Radio3), Gianluca Diana (RSI Rete due) in Eleonora Tundo ter Davide Rinaldi (Raiplay). Med italijanskimi tiskanimi mediji so v igri Raffaella Calandra (Sole 24 ore), Stefania d’Ignoti, Davide Maria De Luca, Cecilia Butini (Domani) in Federica Iezzi (Manifesto), med tujimi pa Xhorxhina Bami (Balkan Insight), Tom Perry (Al Jazeera) ter Lorenzo Tondo (in Malak A Tantesh iz Gaze) za The Gardian.

V kategoriji Balkanska pot, ki se je novinarski nagradi pridružila v zadnjih letih, so finalisti Alessia Candito (Repubblica), Anna Piuzzi (La Vita Cattolica) ter Anna Vitaliani in Renato Orso (Rai FJK). Pa še kandidati za najboljšo fotografijo: to sta v resnici samo dva, Mohammed Sa ber (BBC News) in Haitham Imad (EPA), ki je bil nominiran za dva posnetka.