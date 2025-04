Donata Vianelli, vodja Oddelka za ekonomske vede, želi prispevati k rasti tržaške univerze. Nova rektorica bo v roke vzela zdravo univerzo, ki ima velik potencial. Kot ekonomistka, ki se večkrat srečuje s podjetji v kriznem finančnem stanju, priznava, da predstavlja obdobje, v katerem se bo sklad iz načrta za okrevanje in odpornost izčrpal, velik izziv. Rojena je v Vicenzi, v primeru izvolitve pa bi bila ena redkih rektorjev, ki so študij dokončali na tržaški univerzi.

S kakšnimi težavami se bo v prihodnosti soočala tržaška univerza?

Naša univerza je solidna institucija, ki temelji na globokih vrednotah, a tudi na velikih uspehih na raziskovalnem področju. Gledamo na negotovo prihodnost, toda ne pozabimo, da je v letih med pandemijo in po njej veliko italijanskih univerz doživelo globoko krizo, naša pa je plula v nasprotno smer.

Mnogo bolj me skrbi italijanski univerzitetni sistem, kateremu bo v prihodnjem obdobju dodeljenih manj sredstev, kar bo nedvomno upočasnilo razvoj, zlasti v primerjavi s tujimi univerzami. Krčenje sredstev pa je lahko priložnost za razmislek in iskanje drugih rešitev.

Kateri je torej ključ za razvoj?

Okrepiti moramo sodelovanje v evropskih projektih in staviti na sodelovanje z ozemljem, na katerem delujemo. Trst gosti velika raziskovalna središča, s katerimi univerza tesno sodeluje. Spodbujati moramo prenos tehnologije v družbo, ki je danes prepočasen. V času splošne upočasnitve pa lahko pride tudi do drastičnih odločitev in sprememb, do novosti, ki sploh niso nujno negativne.

Kako gledate na prenos lastništva Narodnega doma v Ulici Filzi in na selitev oddelka, ki tam domuje?

Enostavno kot na že sprejeto odločitev. Prepričana sem, da je sodelovanje s Slovenijo tako kot z drugimi državami zelo pomembno. Znanje in znanost ne poznata meja. Težave iz preteklosti so rešene, raje glejmo v prihodnost.