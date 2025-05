Znanost tudi za zapornike

Festival poljudne znanosti Scienza e virgola, ki ga prireja visoka šola za napredne študije Sissa, je včeraj (8. maja) vstopil v prostore tržaškega zapora Ernesto Mari v Ulici Coroneo. V sklopu festivala, ki bo potekal vse do nedelje (11. maja), je tu predaval kozmolog Carlo Baccigalupi.

»Znanost je za vse, naša dolžnost pa, da jo prinesemo povsod,« je dejal. Zapornikom in drugim udeležencem je opisal najnovejša odkritja na področju kozmologije in razkril, katera človeška vprašanja bodo po vsej verjetnosti prav kmalu dobila svoj odgovor. Najprej je sicer strokovnjak pojasnil, kar nam je o vesolju že znano: od njegovega nastanka ob velikem poku do prvih zvezd, planetov in še nerazrešene skrivnosti o začetku življenja. Je takrat šlo za naključje? Se je to naključje pripetilo še kje v vesolju? Smo res sami?

Po opravljenih varnostnih pregledih za vse zunanje obiskovalce se je predavanje začelo. Da bi udeležencem prikazal serijo fotografij iz vesolja, jih je kozmolog projektiral na nekoliko »zasilen« zaslon, ki so ga pripravili sami zaporniki s pomočjo rjuh - zaporniška učilnica namreč ni tehnološko opremljena, v njej poleg klopi premorejo le tablo in nekaj zemljevidov.

