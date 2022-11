Znanstvena fantastika se prepleta s skrbjo za planet Zemlja

Festival znanstvenofantastičnega filma Trieste Science+Fiction je letos v gledališčih Miela in Rossetti minil v znamenju še večjega števila nacionalnih in mednarodnih premier, svoj vrhunec pa doživel v nedeljo zvečer v Rossettiju z nagrajevanjem – letos so bili nagrajeni filmi še predvsem v znamenju opozarjanja na okoljsko tveganje, s katerim se sooča naš planet – in predvajanjem sklepnega filma.

»Ob svojem prvem letu na mestu umetniškega vodje festivala ne bi mogel biti bolj navdušen. Tržaška prireditev se je znala uveljaviti kot festival mednarodnega duha,« je bil zadovoljen Alan Jones, ki je tudi napovedal, da bo leto 2023 posebno, saj se že pripravljajo na praznovanje 60. obletnice prve izvedbe tržaškega festivala znanstvene fantastike.

Dobitnik nagrade asteroid za najboljši celovečerni film, namenjene še neuveljavljenim režiserjem, je Američan Franklin Ritch z delom Artifice Girl. Žirija pod vodstvom Neila Marshalla (letošnjega prejemnika nagrade za življenjsko delo) je izbrala ta film, ker obravnava umetno inteligenco na pameten način in prikazuje pozitivno uporabo tehnologije v prihodnosti, polni dvomov v zvezi s človeško raso. Posebne omembe žirije je bil deležen film The Visitor from the Future Francoza Francoisa Descraquesa, pripoved o letu 2555, ko bodo redki preživeli ljudje po ekološki katastrofi živeli v podzemlju.

Nagrado Méliès d’argent za najboljši fantastični celovečerec evropske produkcije je prejel mladi režiser Andrew Legge za svoj film Lola (Združeno kraljestvo, Irska), ki je sicer umeščen v preteklost (v leto 1940) in izpostavlja pomen glasbe še predvsem v težkih časih. Posebno omembo je v tem sklopu prejel film Vesper, litovsko-francosko-belgijska produkcija režiserjev Kristine Buožytė in Bruna Samperja, ki prav tako obravnava boj za preživetje ob kolapsu zemeljskega ekosistema.

Čast zadnjega festivalskega predvajanja je v nedeljo pripadla surrealistični francosko-belgijski komediji Incroyable mais vrai (Neverjetno, vendar resnično) Quentina Dupieuxa. Ta na zabaven in izviren način uprizarja bolestno iskanje večne mladosti – tako pri ženskah kot pri moških.

22. tržaški festival pa se na spletu nadaljuje še cel teden. Do nedelje si bo na platformi SciFiClub.it (z naročnino MyMovies ONE) mogoče ogledati festivalske filme, kratkometražce in tudi nekaj del iz prejšnjih festivalov.