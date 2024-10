Žrtve nasilja se ne počutijo zaščitene

Center za boj proti nasilju nad ženskami Goap je v petek v veliki dvorani Narodnega doma v Ulici Filci priredil posvet na temo nasilja nad ženskami in odzivov pravnega sistema. V sklopu celodnevnega srečanja so predstavili tudi poročilo o sodnih poteh, ki jih ubirajo ženske, ki izhajajo iz nasilnih razmerij, ki sta ga za Goap uredili Maria Grazia Apollonio in Tatjana Tomičić.

Centri za boj proti nasilju zelo pogosto obravnavajo ženske, ki poleg prijave doživetega nasilja izrazijo tudi stisko zaradi sodnega postopka, ki se jim zdi naporen in v katerem se ne počutijo dovolj podprte in zaščitene. Ob ženskah so večkrat tudi otroci, ki so vpleteni v nasilje v družini in ravno tako ne najdejo ustrezne obravnave in zaščite. Da bi to zaznavo konkretizirali, so pri Goapu opravili anketo, v katero je bilo vključenih 243 žensk, ki so se v letih 2019, 2020 in 2021 zglasile v centru za pomoč. V letu 2019 je bilo anketiranih 91 žensk, v letih 2020 in 2021 pa 152; večina anketirank je stara med 26 in 45 let, v glavnem gre za italijanske državljanke z višješolsko ali univerzitetno izobrazbo. Skoraj v vseh primerih je povzročitelj nasilja partner ali nekdanji partner.

Anketa sicer vključuje tudi podatke o ženskah, ki so v obdobju med decembrom lani in majem letos sprožile kazenski postopek – analizirali so sodne poti 40 žensk.

Vzorec je skromen, saj gre za začetno fazo raziskave, ki jo gre poglobiti z nadaljnjim zbiranjem podatkov, so povedali na posvetu, vendar že kaže na nezadovoljivo zaščito žensk in otrok, ki prihajajo iz nasilnih razmerij.

