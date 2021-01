Zulejki Devetak podelili Černetovo nagrado

V rojanski župnijski cerkvi so včeraj podelili Černetovo nagrado, ki jo je letos za svoje delo na področju slovenskega liturgičnega petja prejela akademska glasbenica, pianistka in organistka Zulejka Devetak. Podelitve se je udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Komisija za podelitev Černetove nagrade je v obrazložitvi zapisala, da želijo z nagrado Devetakovi izreči priznanje za njeno delo, zlasti v času pandemije, ko s svojim glasom in orglanjem sama umetniško dovršeno spremlja nedeljske maše, ki jih na valovih Radia Trst A prenašajo iz župne cerkve v Rojanu.

Černetovo nagrado vsako leto podeljujejo kot priznanje Slovencu ali slovenski organizaciji v Italiji, ki deluje v skladu s slovenskimi, krščanskimi in demokratičnimi ideali, za katere se je zavzemal časnikar in politik Dušan Černe (1916–1975). Nagrado so prvič podelili leta 1976, prejel pa jo je beneški časnik Dom.