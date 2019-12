Župan Dipiazza bi govoril z ministrom Franceschinijem

»Glede nepričakovanega zapleta okrog dvorane Tripcovich sem zaprosil za čimprejšnje srečanje z ministrom za kulturo Dariom Franceschinijem. Osebno mu želim predstaviti aktualni utrip Trsta in mu povedati, da zakon o načinu varstva kulturne dediščine, ki je leta 2005 za dvorano Tripcovich predvidel serijo omejitev, v našem primeru ne pride v poštev, saj bomo že prihodnje leto v novem kongresnem centru imeli nova mesta za kulturne prireditve.« Tako je po nedavni rimski prepovedi rušenja dvorane Tripcovich strategijo ukrepanja predstavil tržaški župan Roberto Dipiazza, ki je po telefonu ponovil, da se ne bo zlahka vdal, in da je izgubil bitko, ne pa vojne.

Spomnimo, da je v petek zjutraj Dipiazza prejel klic z ministrstva za kulturo, v katerem so mu sporočili, da so načrt Občine Trst, ki predvideva rušenje dvorane Tripcovich na Trgu Santis, na njenem mestu pa ureditev parka, zavrnili. S kakšnimi argumenti so zavrnili tržaško prošnjo, občinska uprava še ne ve, saj formalnih pojasnil še ni prejela. »Odločil sem se, da sploh ne čakam na formalni odgovor. Aktiviral sem se že danes zjutraj in poklical urade v Rimu. Upam, da se bom kmalu sestal s pristojnim ministrom in mu razložil, zakaj ima rušenje dvorane Tripcovich smisel.