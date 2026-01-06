VREME
Spletne žalitve

Župan Dipiazza spet nespoštljiv do žensk

Objavil je podobo Befane z obrazom vodje DS Elly Schlein

Spletno uredništvo |
Trst |
6. jan. 2026 | 16:34
    Župan Dipiazza spet nespoštljiv do žensk
    Župan Dipiazza je na svojem osebnem Facebook profilu objavil podobo Befane z obrazom vodje DS Elly Schlein (fotografijo smo iz spoštovanja zameglili) (FACEBOOK)
Dark Theme

Vse najboljše, Befana. Navidezno prijazno besedilo, ki ga je na svojem osebnem Facebook profilu objavil tržaški župan, je v resnici zelo neprijazno. Kajti ob voščilu je slika starke Befane, ki po italijanski tradiciji vsakega 6. januarja obišče in obdari otroke. Običajno nosi dolgo krilo, glavo ji pokriva ruta, njen obraz pa ni videti posebno prijazen, saj na njem kraljuje velik nos ... Roberto Dipiazza je tej starki nadel obraz vodje največje opozicijske stranke v državi – Elly Schlein. Številka ena Demokratske stranke je za tržaškega župana Befana.

Na župana se je vsul val kritik. Demokratska stranka je stopila v bran Elly Schlein in ji izrekla podporo, Dipiazzo pa obsodila seksizma, nespoštovanja žensk in opozicije. Afera odmeva ne samo na lokalni, temveč tudi na državni ravni.

