Župan Gabrovec prijavil mlada traperja

Devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je prijavil sodstvu mlada traperja, ki sta posnela nespoštljiv videospot na nabrežinskem avstro-ogrskem pokopališču. Na nabrežinskem poveljstvu karabinjerjev je vložil prijavo in ovadbo zaradi domnevne kršitve 408. in 340. člena kazenskega zakonika. Prvi kaznuje oskrunitev grobov, drugi pa prekinitev javne storitve, kakršno je lahko tudi prosto obiskovanje pokopališč.

Župan Gabrovec v svoji prijavi omenja, da nastopata v videospotu, ki je zakrožil po spletu in so ga povzeli številni mediji, »umetnika« Depra in Senx, videoposnetek pa naj bi izdelal MoVe Studios. V njem župan poudarja, da glavna tema ni vulgarna pesem Troie&Droghe, ampak kraj, ki sta ga pevca oziroma traperja izbrala, da bi posnela videospot. Gre namreč za avstro-ogrsko vojaško pokopališče, v katerem so ostanki 1934 vojakov, dvojica pa v videu skače in pleše med grobovi, se jih dotika, sede na spominsko ploščo, dviguje sredinec in z roko posnema pištolo, položeno na sence.

Videoposnetek je medtem izginil iz portala YouTube, traper Senx pa se je z videom na svojem profilu na Instagramu opravičil »vsem tistim, verjetno nad 30. letom starosti, ki jih je video v pokopališču prizadel«. »Opravičujem se tudi županu Igorju,« je dodal in pristavil, da nista hotela nikogar užaliti.

Nad videospotom se je zgrozila tudi desnosredinska opozicija, tako skupina Alleanza per Duino Aurisina kot nekdanja županja Daniela Pallotta, ki je izrazila upanje, da bo njen naslednik ukrepal. Kar se je tudi zgodilo.

Senatorka Tatjana Rojc je izjavila, da je videospot škandalozen in da »z vulgarnostjo ni še nihče postal umetnik«.