Župan za izgon migrantov, ICS prosilcem za azil v bran

V sredo ob zori so opuščena skladišča Starega pristanišča, v katerih si je zatočišče uredilo nekaj deset migrantov, ki so v Trst prispeli z balkanske poti, obiskali varnostni organi.

Policisti so legitimirali 29 ljudi. 26 jih je v Trstu že zaprosilo za mednarodno zaščito in so se v Staro pristanišče zatekli, ker prostora v sprejemnih centrih za prosilce za azil zanje ni. Trije pa niso imeli veljavnih dokumentov. Staro pristanišče je bilo zanje po vsej verjetnosti le ena od etap na poti v drugo evropsko državo. Policisti so jih zato odvedli na kvesturo, kjer je trojica zaprosila za politični azil.

Da je policija obiskala opuščena skladišča, nam je včeraj potrdil mlajši moški, ki smo ga prestregli, ko je na zagrajeno območje opuščenih skladišč vstopal skozi luknjo v ograji. »Tiste, ki smo imeli urejene papirje, so pustili na miru, ostale so odvedli stran,« je povedal mladenič in se napotil proti enemu od skladišč.

Na dogajanje se je pred kamero lokalne televizije Tele4 med prvimi odzval tržaški župan Roberto Dipiazza. Znano je namreč, da namerava Občina Trst območje od barkovljanskega nasipa do četrtega pomola regenerirati, stara avstro-ogrska skladišča, v katerih danes domujejo migranti brez strehe nad glavo, pa predelati v večnamenske objekte.

»V kratkem bom izdal odredbo, s katero bomo enkrat za vselej nepooblaščenim osebam prepovedali dostop do gradbišča v Starem pristanišču. Prevedel jo bom tudi v arabščino ter jezika urdu in paštu,« je bil jasen Dipiazza, ki se je v sredo na tržaški prefekturi udeležil sestanka s kvestorjem Pietrom Ostunijem in tržaškim prefektom Pietrom Signoriellom. Potem je Dipiazza omenil še možnost, da bi policija tistim, ki prenočujejo v Starem pristanišču, začela izdajati odredbe Dacur, s katerimi bi jim prepovedala dostop do opuščenih skladišč.

Županu Dipiazzi je odgovoril Italijanski solidarnostni konzorcij ICS. »Županove napovedi o kaznovanju ljudi, ki se zatekajo v Staro pristanišče, so moralno zavržne,« je zapisal predsednik ICS Gianfranco Schiavone. Kot je pojasnil, gre pri migrantih v Starem pristanišču v glavnem za ljudi, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, mesta v sprejemnem centru, ki jim pripada po zakonu, pa jim niso dodelili. »Staro pristanišče je nedvomno nevaren kraj. Ljudje pa se tja zatekajo, ker nimajo kam drugam. Tudi kazenski zakonik v 54. členu prepoveduje sankcioniranje ljudi, ki kaznivo dejanje zagrešijo, da bi se izognili škodi ali hudi nevarnosti,« je dejal Schiavone in napovedal, da bo ICS pravno podprl tiste, ki bi jih utegnili organi pregona kaznovati zaradi bivanja v opuščenih skladiščih.