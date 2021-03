Župana pozdravljata 40-letnico Odprte meje (video)

Štirideset let je že minilo od prve Odprte meje oz. prvega čezmejnega sprehoda po Stezi prijateljstva, ki si ga je zamislil takratni dolinski župan Edvin Švab. Ravno njemu je bila posvečena letošnja jubilejna, čeprav zaradi pandemije močno okrnjena izvedba priljubljene prireditve, ki so jo v petek, 19. marca, izpeljali v v Botaču, tik ob meji z Republiko Slovenijo. Na krajši prireditvi sta bila prisotna župan Občine Dolina Sandy Klun in županja pobratene občine Hrpelje-Kozina Saša Likavec Svetelšek, ki močno verjameta v navezovanje medsosedskih stikov.

Ob tej priložnosti sta župana posnela videosporočilo. Gre za uvod v daljši dokumentarni film, ki ga občini pripravljata v letošnjem letu. Z njim župana želita pozdraviti pobudo Odprte meje in poudariti njen pomen.