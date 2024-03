Županja in župan sta se pogovorila o Fernetičih

V dvorani občinskega sveta Občine Repentabor se je včeraj odvijal sestanek, med katerim sta domača županja Tanja Kosmina in inženir Alberto Novarin predstavnikom Občine Sežana in podjetja DARS predstavila načrt za prometno preureditev Fernetičev. Glavna sprememba predvideva ločitev avtoceste od lokalnega prometa, saj je stanje trenutno neustrezno, povrhu pa neskladno z zakonodajo, je ugotavljal projektant Novarin. "Fernetiči pa so glavni mejni prehod s Slovenijo in obenem glavna vrata proti vzhodu," je ocenil.

Načrt preureditve avtoceste je navdušil slovensko stran, nekaj pomislekov pa so imeli predstavniki Občine Sežana nad načrtovanim potekom lokalne povezave med Opčinami in Sežano. Ta naj bi se namreč na slovensko omrežje priključila pri logističnem centru, ki nastaja pri Sežani. Stanje na tem predelu pa bi v naslednjih letih lahko postalo nevzdržno, saj predvidevajo tam v roku petih let 500 tovornjakov na dan. Načeloma se župan Andrej Sila veseli, da se projekt preureditve končno premika, Novarinova zamisel o morebitni novi lokalni cesti, ki bi potekala na strani, kjer sta danes gostišče Transilvania in trgovina Kompas, pa se mu je zdela boljša za nemoten promet krajanov.

Kosmina je dodala, da bodo imeli krajani možnost podati mnenja v zvezi s projektom. Čim prej nameravata županja in odbor prirediti srečanja z njimi.

Najprej bo sicer na vrsti posvet onstran meje. Občina Sežana prireja 17. aprila srečanje s krajani o prometu na jugu območja Sežane, na katero sta župan Andrej Sila in vodja oddelka za okolje in prostor Milan Potparič povabila tudi Občino Repentabor in inženirja Alberta Novarina. Srečanje je Občina Sežana vsekakor nameravala organizirati ne glede na Fernetiče, saj se lokalni upravitelji soočajo s povečanim številom tovornjakov. Nastajajoč logistični center bo, kot rečeno, situacijo še zaostril. Načrtovana lokalna cesta med Opčinami in Sežano, ki naj bi se priključila na slovensko cestno omrežje pri logističnem centru, bi torej lahko naletela na preveliko število tovornjakov. Krajani, ki se dnevno vozijo med Italijo in Slovenijo, pa bi nastradali.

Potparič je zato na včerajšnjem srečanju med občinama, ki se je odvijalo pred zasedanjem občinskega sveta, tudi predlagal meddržavno komisijo za obravnavo prometa med Sežano in Opčinami. Na to se je Marjan Verša odzval rekoč, da bi to verjetno postala »dolga klobasa,« cestno podjetje Anas pa mora dela pri Fernetičih razpisati do konca tega leta, sicer mu preti izguba že dorečenih 16,5 milijona evrov. Občini sta se obvezali, da se bosta pogovarjali o nadaljnjih korakih, isto velja za podjetje Dars, ki ga je v sredo zastopal direktor Aleš Cantarutti. Nenazadnje dopušča načrtovana zasnova Fernetičev prostor za naknadne izboljšave, je poudaril Novarin.