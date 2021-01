Županski kandidat Future postal Franco Bandelli

»Osupljivo pritegniti« je slogan, ki ga bo v prihodnji kampanji na tržaških lokalnih volitvah večkrat uporabil Franco Bandelli z liste Futura, od danestudi uradni protikandidat zdajšnjega župana Roberta Dipiazze. Na srečanju z novinarji v baru Loft v neposredni bližini nabrežja je novi županski kandidat v družbi članov Future in somišljenikov predstavil svoj volilni program, po katerem naj bi tržaška občina v prihodnjem mandatu po zgledu nekaterih drugih mestnih občin vendarle zmogla vidnejši preboj v ospredje.

Franco Bandelli s svojo ekipo, to z budnim očesom spremlja tudi nekdanji senator (FI) in ustanovitelj deželne liste Futura Ferruccio Saro, ki je včeraj »požegnal« Bandellijevo župansko kandidaturo z argumentom, da gre za človeka, ki se politiki predaja s strastjo, stavi na projekte, ki jih upravitelji niso znali uresničiti v zadnjih desetih letih. Kot je ocenil, se je v Trstu nekaj naredilo le za časa Illyjeve in prve in druge Dipiazzove uprave, potem pa je vse skupaj zastalo. »Edini dve pozitivni stvari, ki sta se zgodili v zadnjih desetih letih, sta povezani z Barcolano in pristaniščem. Njuna prva moža, Mitja Gialuz in Zeno D’Agostino, sta svoj izdelek uspešno tržila v tujini. Znala sta zapustiti svoj mikrokozmus. Tržačani morajo vedeti, da svet ni omejen na meje tržaške pokrajine,« je še dejal Bandelli.