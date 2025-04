»Žvižganje je legitimno, metanje petard pa kriminalno«

25. april je tudi letos za seboj pustil več različnih polemičnih sledi. »Čeprav se nekateri ne strinjajo in se jim lahko ne zdi primerno - zlasti zaradi svetosti kraja, je žvižganje na govornika legitimno izražanje demokratičnega nestrinjanja,« je vzklike in žvižge na račun tržaškega župana v Rižarni ocenil tržaški pokrajinski predsednik Vzpi Anpi Fabio Vallon. Ti so s tem želeli pokazati, da ne sprejemajo hinavščine, v katero se na dan osvoboditve odenejo desničarski predstavniki oblasti tako na Tržaškem kot na deželi, je dodal.

Zaustavil pa se je tudi pri prižiganju dimnih bomb pred krajem, kjer so ljudje umirali sežgani v krematorijski peči. »To ni ne izraz odpora in niti ne protestna akcija - je le neumnost, ki določa tiste, ki to počnejo,« je bil oster. Metanje močnih petard – ne glede proti čemu ali komu – pa je označil kot kriminalno dejanje. »Kdor je to počel, ni pravi antifašist,« je sklenil.

Da je dan osvoboditve izpod nacifašizma tudi letos zaznamovala vse večja prisotnost varnostnih sil, so dogajanje ocenili člani anarhične skupine Germinal. »Udeleženci antifašističnega sprevoda so se morali že tretje leto zapored soočiti s policijskimi provokacijami in nasiljem s pendreki. Rižarno je obkrožalo neverjetno število policistov: nadzor in kontrole so bili še bolj dušljivi kot prejšnja leta,« so zapisali. Militarizacija območja Rižarne je politična izbira, po njihovem mnenju. »Sami se nismo udeležili slovesnosti - naš antifašizem ni združljiv z vojaškimi paradami, verskimi obredi in institucionalnimi pozdravi. S fašisti in njihovimi prijatelji nimamo skupnega spomina in dejstvo, da takšni liki govorijo ob 25. aprilu, se nam gnusi,« so bili jasni.

Kdor uporablja nasilje nad policijo, napada državo, zato mora biti odziv strog in nepopustljiv, je bil do protestnega shoda kritičen pokrajinski vodja policijskega sindikata Siap Marco Imburgia. »Ti so izraz nasprotja samega načela demokracije, preprosto gre za izgrednike.«