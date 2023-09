Ob stojnici Primorskega dnevnika v naselju Slofesta se je v treh dneh ustavilo veliko ljudi – redni in občasni bralci, naročniki, člani zadruge Primorski dnevnik ... tudi nekdanji predsednik republike Milan Kučan in zlasti številni šolarji, ki so bili protagonisti petkovega dogajanja. Mnogi med njimi so se tudi nastavili našim fotografom in se fotografirali s posebnim okvirjem Primorskega dnevnika.