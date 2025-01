Spomin na mladega partizana Marjana Štoko je vedno živ

V nedeljo, 19. januarja, je bila v Štorjah proslava ob 81-letnici krute smrti mladega partizana Marjana Štoke doma s Proseka. V vaškem zadružnem domu so kulturni program oblikovali Godbeno društvo Prosek pod taktirko Irine Perosa, z repertoarjem partizanskih pesmi sta nastopila Moški pevski zbor Vasilij Mirk, ki ga vodi Goran Ruzzier, in Ženska vokalna skupina Prosek-Kontovel z dirigentom Markom Štoko in harmonikarsko spremljavo Boruta Štoke. Z recitacijami je dogajanje obogatila mlada Pija Selavec, s petjem pa še Jernej in Helena Kapun.

Številne zbrane sta pozdravila sežanski župan Andrej Sila in predsednica krajevne skupnosti Štorje Meri Hreščak. Osrednja govornica je bila vodja kabineta na ministrstvu za kulturo RS Nina Ukmar.