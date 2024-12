Živijo! v spomin na Stanka Radikona

V dvorani društva UGG v Gorici je v petek, 20. decembra, potekal peti dobrodelni dogodek z naslovom Živijo!, ki ga prirejajo vsake dve leti v spomin na preminulega oslavskega vinarja Stanka Radikona. Obiskovalci so lahko okusili žlahtno kapljico preko štiridesetih priznanih vinarjev, izdelke sedmih kmetij in jedi šestih restavracij. Poleg tega so sodelovale še tri obrtne pivovarne ter po ena žganjarna in pražarna. Izkupiček dogodka bodo namenili oddelkoma za onkologijo in intenzivno nego bolnišnice v Gorici.