27-letnik delil intimne posnetke mlade Goričanke

Goriška policija za računalniški kriminal je ob zaključku preiskave, ki jo je vodila videmska javna tožilka Letizia Puppa, ovadila moškega, ki je osumljen maščevalne pornografije (t.i. »revenge porn«), katere žrtev je bila mlada Goričanka. 27-letni moški iz videmske pokrajine je skrivaj in brez njenega dovoljenja posnel žensko v njenem intimnem zasebnem življenju tik pred spanjem, nakar je delil video v WhatsApp skupini. Takoj zatem je bil video deležen številnih delitev v najrazličnejših skupinah, tako da je dosegel zelo veliko ljudi.

Mlado žensko je z obstojem videa seznanila prijateljica, nakar je žrtev takoj stopila v stik s policijo za računalniški kriminal in vložila ovadbo. Ker je do prijave prišlo v zelo kratkem času po objavi videa, so policisti takoj ugotovili identiteto 27-letnega moškega. Policisti so mu zatem zasegli mobilni telefon in izvedli preiskavo računalniških podatkov, ki so bili shranjeni v napravi; preiskovalci so v spominu mobilnega telefona našli tudi omenjeni video, zaradi katerega moški tvega težko kazen. Drugih podrobnosti tožilstvo in policija nista razkrila.