73-letnik z Goriškega umrl na zimskem pohodu s krpljami

Gorski reševalci, reševalci finančne policije, gasilci in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči posredovali v kraju Forni Avoltri v Karniji, kjer je 73-letnega moškega z Goriškega ob povratku z zimskega pohoda s krpljami obšla slabost. Udeleženci, ki so bili z njim v skupini, so poklicali na pomoč na interventno številko 112 in so ga začeli oživljati. Na kraj so prispeli gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, ki so nadaljevali s postopkom oživljanja, pri čemer so uporabili tudi prenosni defibrilator, najnujnejšo zdravstveno oskrbo so mu nato nudili reševalci službe Sores, ki so prispeli s terenskim vozilom gorske reševalne službe. Vsa prizadevanja pa so bila žal zaman, saj za 73-letnika ni bilo več pomoči in je umrl.

Moški se je udeležil skupinskega zimskega pohoda s krpljami nad krajem Forni Avoltri. Usodna slabost ga je obšla na gozdni poti ob povratku iz zavetišča Plumbs.