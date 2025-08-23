Amadeus si je v Sovodnjah ogledal sinovo tekmo

Televizijski voditelj Amadeus se je v četrtek mudil na nogometnem igrišču v Sovodnjah, kjer sta Udinese in ND Gorica odigrala tekmo v okviru turnirja Nereo Rocco iz Gradišča, ki je namenjen starostni skupini do 17 let.

»Amadeus je prišel zaradi sina, ki igra z mladinci Udineseja,« nam je pojasnil predsednik športnega društva Sovodnje Ladi Tomsic, ki je v četrtek Amadeusa zaprosil za spominsko fotografijo, hkrati ga je povabil, naj se podpiše na »steno slavnih«, kjer zbirajo podpise uglednih gostov, med katerimi so doslej bili predsednik Uefe Aleksander Čeferin, predsednik nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, razni ministri za Slovence v zamejstvu in po svetu (Tina Komel, Peter Česnik, Helena Jaklitsch), Edy Reja, Giancarlo Antognoni in razni drugi igralci in trenerji.

In kako se je na sovodenjskem nogometnem igrišču odrezal Amadeusov sin, Josè Sebastiani (letnik 2009), ki igra v vlogi vratarja? Udinese je zmagal z visokim 6 - 0, tako da nastopa Amadeusovega sina ni mogoče oceniti, saj v celi tekmi igralci NDGorica iz Nove Gorice niso sprožili niti enega strela v okvir vrat.