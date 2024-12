Andrejev sejem in otroško petje predramila Gorico

Hladno, a čudovito sončno vreme je bilo danes kot nalašč za obisk Andrejevega sejma, ki je že dopoldne predramil Gorico s svojimi barvami in vonji ter kot vsako leto uvedel v praznični čas. Na vrtiljakih je bilo videti veliko nasmejanih otroških obrazov, tudi med stojnicami, ki bodo v mestu ponujale oblačila, sladice in raznovrstno drugo blago še jutri in v ponedeljek, pa se je ves dan sprehajala množica ljudi. Kot običajno Andrejev sejem ni privabil samo Goričanov in obiskovalcev iz bližnjih občin na Goriškem, ampak tudi veliko ljudi iz sosednjih krajev v Sloveniji, ki so prav tako kot domačini navezani na sejemsko tradicijo in »karočke«.

Začetek sejma je bil obenem priložnost za slovesni prižig praznične razsvetljave v mestu. Dogodek je bil nedvomno med najbolj razposajenimi doslej, saj je župan Rodolfo Ziberna, ob katerem je bil tudi novogoriški kolega Samo Turel, luči prižgal skupaj z učenci slovenske osnovne šole Otona Župančiča in otroškega zbora GOReMI, ki so se zbrali pred Verdijevim gledališčem. Pred množico staršev, drugih sorodnikov in predstavnikov krajevnih oblasti sta šolski zbor in zbor GOReMI, ki je nastal pred kratkim kot podmladek zbora javnih uslužbencev Go&Sing, najprej predstavili učiteljica Franka Padovan in zborovodja Michela De Castro, nakar so otroci zapeli nekaj božičnih pesmi v slovenščini, italijanščini in tudi v angleščini.