Andrejev sejem spet tudi na Travniku

Vrtiljaki, sladkarije in stojnice. V Gorici že odštevajo dneve do Andrejevega sejma, ki se bo začel v soboto, 30. novembra, in se zaključil v ponedeljek, 2. decembra, medtem ko bodo vrtiljaki ostali v mestu vse do nedelje, 8. decembra.

»Andrejev sejem je sestavni del mestne dediščine, tradicije, ki je Goričanom zelo pri srcu. Zato smo poskrbeli, da smo ohranili značilnosti, zaradi katerih je ta dogodek postal nepogrešljiv, in poiskali ustrezne lokacije glede na številna gradbišča v središču mesta,« pravi goriški odbornik Francesco Del Sordi. Glede na lansko pozitivno izkušnjo so se odločili, da potrdijo vsa lanska prizorišča, med katerimi je bil po nekaj letih spet tudi Travnik.

Glavna novost letošnje izvedbe je namestitev vrtiljakov, ki so lani stali na parkirišču nekdanjega zavoda Artesac, na parkirišče za pokrito tržnico. Poleg tega bodo vrtiljaki stali še v Ulici Cadorna med križiščem z Ulico Petrarca in križiščem z Ulico Svete Klare, na Trgu Battisti, v Ulici Petrarca, na pločniku pred Ljudskim vrtom na Korzu Verdi in na Travniku.

Četrtek, 5. decembra, bo posvečen goriškim in novogoriškim učencem in dijakom, ki bodo lahko na vrtiljakih uživali s popustom.