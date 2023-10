Andrejev sejem: vrtiljaki se vračajo na Travnik

Andrejev sejem se vrača na Travnik. Vrtiljaki bodo po nekaj letih ponovno poživili tudi osrednji goriški mestni trg, ker Ljudski vrt zaradi obnovitvenih del, ki so ravnokar v teku, ne more gostiti priljubljene poulične prireditve. Tradicionalni sejem bo potekal med soboto, 2. decembra, in nedeljo, 10. decembra, sicer bodo stojnice kot običajno zasedle ulice mestnega središča le prve tri dni prireditve.

Na goriški občini so se z upravitelji vrtiljakov in stojnic sestali konec septembra. Na srečanju so ugotavljali, da se mora prireditev seliti iz Ljudskega vrta, ki ga ravnokar obnavljajo, na novo lokacijo. V pretres so vzeli razne možnosti, naposled so se odločili za Travnik, ki je v preteklosti že gostil Andrejev sejem, sicer je že leta tudi eno izmed prizorišč Okusov ob meji.

Travnik jih bo gostil pet dni

V pristojnih občinskih uradih so zatem pripravili načrt, na podlagi katerega bodo na Travniku namestili 18 do skupno 77 vrtiljakov in stojnic, medtem ko bodo ostali kot običajno poživili Ulico Petrarca in Battistijev trg. Pri pripravi načrta so upoštevali značilnosti in velikost posameznih vrtiljakov. Poleg tega so se odločili, da bodo vrtiljaki na Travniku ostali pet dni - od sobote, 2. decembra, do torka, 5. decembra. Upravitelji vrtiljakov bodo morali posebno pozornost nameniti zaščiti Travnika. Pred namestitvijo vrtiljakov bodo morali prekriti kamnite plošče z zaščitno folijo, ki bi preprečila, da bi se v primeru morebitnih okvar iz strojne opreme izlilo olje na trg.

Ker bodo vrtiljaki zasedli Travnik, bodo območje sejma kot takega razširili na trg pred mestno hišo. Stojničarji bodo svoje blago kot običajno prodajali tri dneve, in sicer od sobote, 2. decembra, do ponedeljka, 4. decembra. Na Battistijevem trgu in v Ulici Petrarca bodo vrtiljaki ostali do nedelje, 10. decembra.