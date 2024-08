Avtocesta je normalno prevozna

18.10: Podjetje Autostrade Alto Adriatico sporoča, da je avtocesta A4 normalno prevozna v obe smeri in da doslej niso imeli večjih težav zaradi požara, ki je izbruhnil pri Tržiču. Nekaj več prometa je edino na izvozu v Redipulji, kjer zapuščajo avtocesto avtomobili, ki so namenjeni v Tržič, saj je zaprta povezovalna cesta med deželno cesto št. 14 in državno cesto št. 55.

V Tržiču prihaja do velikih zastojev v prometu zaradi požara, ki je zajel območje med vhodom v mesto in cestninsko postaji pri Moščenicah. Iz Tržiča pozivajo avtomobiliste, naj se izogibajo mestu. Sočasno opozarjajo, da je zelo gost promet tudi na avtocesti A4.