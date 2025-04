Avtodomarji v Gorici že koristijo prenovljeno postajališče

Prerez traku bo v soboto, 10. maja, avtodomarji pa lahko prenovljeno postajališče med drevoredoma Oriani in Virgilio koristijo že od ponedeljka, 14. aprila. Odločitev, da bi postajališče za uporabnike odprli pred uradno otvoritvijo, je bil odziv na visoko povpraševanje, pravi odbornik Francesco Del Sordi, ki je na goriški občini pristojen tudi za varnost in mobilnost. »Dela so bila v bistvu zaključena, zato se nam ni zdelo smiselno, da bi postajališče ostalo zaprto ravno med prazniki. Mnogi avtodomarji so namreč izrazili potrebo po njem,« utemeljuje odločitev občinske uprave.

Več storitev, več nočitev

Odziv je bil doslej zelo pozitiven, nadalje razlaga Del Sordi.

Prenovljeno postajališče nudi osemnajst prostornih parkirnih mest za avtodome, od katerih je sedem še nekoliko bolj luksuznih.

»V teh dneh je bilo vseskozi zapolnjenih vseh osemnajst parkirnih mest, še enkrat toliko avtodomov pa je bilo parkiranih v sosednjem parkirišču za avtomobile,« za Primorski dnevnik pove Riccardo Di Nardo, predsednik društva Camper Club Antica Contea, ki je dalo pobudo za prenovo postajališča. Prisotnih je torej od 35 do 40 avtodomov na dan, kar je v primerjavi s preteklostjo precejšen porast, pojasnjuje Del Sordi. Riccardo Di Nardo je prepričan, da je to učinek EPK 2025 in velike promocije. Če je bila Gorica v preteklosti za avtodomarje le prehodno mesto, se zdaj mnogi odločijo ravno za njen obisk. »Taka tipologija turizma je sicer že po definiciji zelo dinamična, se pravi, da obiskovalci ne ostanejo dolgo časa, vendar postajališče, ki nudi več storitev, lahko spodbudi uporabnike, da se ustavijo še eno ali več noči,« razlaga Del Sordi. Obnovljeno parkirišče spada med najbolj napredne v deželi, kar je gotovo tudi pomemben adut, ki privabi turiste, dodaja Di Nardo.

Turizem na štirih kolesih je v porastu, in sicer že od leta 2015 in ne le v Italiji, temveč po celi Evropi. Velik zagon je dobil v kovidnem obdobju. Lansko leto pa se je od junija do novembra število registracij avtodomov v Italiji povečalo za 12,2 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2023.